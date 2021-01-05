Для доставки сотрудников на космодром Восточный создадут скоростной трамвай

https://static.news.ru/photo/e44aa926-5181-11eb-b329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Входящий в структуру Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) разрабатывает скоростной трамвай, который планируется запустить на территории космодрома Восточный.

По поручению генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина мы рассматриваем возможности создания для космодрома Восточный скоростного трамвая, который сможет доставлять из ближайших посёлков сотрудников на работу и в места проживания, — рассказал ТАСС гендиректор завода Роман Новиков.

Разрабатываемый на УКВЗ трёхсекционный трамвай сможет развивать скорость до 100 км в час. Также на территории космодрома планируется запустить несколько пятисекционных трамваев, которые будут доставлять туристов и сотрудников в зоны пуска ракет.

Принято решение, что первый пятисекционный вагон должен появиться на Восточном. Сейчас дорабатываем техзадание, — пояснил Новиков.

Ранее NEWS.ru писал, что входящий в состав Роскосмоса Усть-Катавский вагоностроительный завод в 2022 году планирует создать первый беспилотный трамвай.