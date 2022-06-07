На свежих батарейках: Apple представила новые модели MacBook Air и Pro Компания Apple представила новые модели MacBook Air и MacBook Pro с процессором M2

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Компания Apple представила новые можели ноутбука MacBook Air и MacBook Pro/ Они сонащены процессором собственного производства М2. Презентация прошла в понедельник, 6 июня, в калифорнии и транслировалась онлайн.

Новый чип М2 пришёл на смену М1. По словам разработчиков, новинка призвана повысить эффективность компьютеров. Новый Air обретёт также увеличенный жидкокристаллический дисплей Liquid Retina диагональю 13,6 дюйма, камеру высокого разрешения, звуковое сопровождение будут осуществлять четыре динамика, а время работы новой батареи рассчитано на 18 часов.

В свою очередь, Pro с экраном 13 дюймов поддерживает до 24 гигабайт оперативной памяти, а батарея ноутбука рассчитана на 20 часов работы.

Сообщается, что новинки поступят в мировую продажу уже в июле.

Компания также объявила о скором релизе операционной системы ​​Mac OS Ventura и о разработке новой операционной системы для своих смартфонов — iOS 16. Последняя окажется доступна для разработчиков в ближайшее время, а осенью ее можно будет скачать для всех iPhone старше восьмого поколения.

Ранее Apple заявила о подорожании всей своей техники. Корпорация поднимет стоимость iPhone, Macbook и Airpods минимум на $100. В последний раз Apple объявляла о повышении стоимости своих продуктов в 2017 году из-за запуска iPhone X. Тогда стоимость гаджетов поднялась до $1000.