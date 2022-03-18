На счетах Google заблокировали миллиард рублей по иску «Царьграда»

На счетах компании Google заблокировали миллиард рублей по иску издания «Царьград», сообщили в самом СМИ. Арест средств связан с тем, что Google проигнорировал решение российского суда о восстановлении удалённого канала «Царьграда» на YouTube.

Дело рассматривалось около 18 месяцев. В корпорации объяснили блокировку тем, что учредитель канала Константин Малофеев находится под санкциями США из-за конфликта на юго-востоке Украины.

16 декабря 2021 года Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы Арбитражного суда Москвы о том, что действия компании Google были незаконными. Сегодня Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу Google.

Ранее YouTube закрыл аккаунт православного канала «Спас», который насчитывал более 1 млн подписчиков. Отмечается, что теперь «Спас» переходит на видеохостинг RuTube, а также будет вести свои страницы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Запрещённый в служении протодиакон Андрей Кураев назвал причиной этого политические взгляды владельцев канала. При этом он высказался против подобных блокировок и назвал их «оружием слабых». Кураев отметил, что сожалеет из-за произошедшей блокировки «Спаса», но выступает против отключения видеохостинга. Это, по его мнению, те же санкции, мешающие жить россиянам.