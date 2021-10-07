На космодроме Восточный появился робот-охранник. В рамках тестирования машина будет заниматься патрулированием территории. При этом устройство может работать как в радиоуправляемом, так и в автономном режимах. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

По словам Рогозина, робототехническая охранная платформа «Маркер» пройдёт тестирование на космодроме совместно с частной компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований.

Как ожидается, робот будет осуществлять автономное патрулирование выделенных маршрутов на объектах наземной космической инфраструктуры, а также выявлять, идентифицировать и перехватывать нарушителей. Кроме того, в задачи «Маркера» войдут противодействие террористическим актам и борьба с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

На сайте Роскосмоса отметили, что сейчас уже разработано пять платформ: две на колёсном шасси и три гусеничные.

Сформированный научно-технический задел и технологии, в том числе с элементами искусственного интеллекта, будут применены при создании техники для исследования и освоения Луны и планет Солнечной системы, - говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее сообщалось, что Роскосмос объявил тендер на изучение вопросов организации пилотируемых полётов на Луну. В результате должны быть разработаны требования к космической технике для организации высадки человека на спутнике Земли.