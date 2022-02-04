На форуме в Москве обсудили цифровизацию процессов в сфере недвижимости

На международном форуме «Экономика и право в цифровую эпоху: трансформация бизнес-систем» эксперты обсудили направления развития в сфере Pro Tech. На нём обсуждались вопросы интеллектуальной цифровизации в сфере строительства, диджитализации проектов на рынке недвижимости, цифровые платформы для её поиска и контроля строительства, сообщает пресс-служба форума «Экономика и право в цифровую эпоху».

Генеральный директор ГК Маркс Юрий Готман отметил, что форум показал очевидное влияние цифровизации на все сферы деятельности человека.

Очень здорово, что мы как представители, наверное, самой инертной области — строительства, — тоже не остались в стороне. Современные темпы строительства с постоянно растущим уровнем запросов потребителя невозможно представить без интеллектуальной цифровизации, — сказал он.

Предприниматель добавил, что подобная технология стала значительно ближе к сфере строительства и поможет сделать жизнь комфортнее и безопаснее.

На сессии также уделили внимание теме диджитализации проектов на рынке недвижимости, одним из основных трендов которой выделили быструю покупку и закрытие сделки «нажатием одной кнопки». Отмечается, что в нынешнее время развитие систем искусственного интеллекта позволяет делать моментальную высокоточную оценку любой квартиры, а также способно выявить риски, связанные с покупкой жилья или же с участником сделки.

Также на форуме затронули развитие цифровых платформ для поиска недвижимости, цифровизации планирования, контроля строительства и оптимизации строительных процессов наряду с BIM-проектированием (информационное моделирование зданий).

Управляющий директор ГК МАРКС Раиль Магмузов заявил, что с помощью BIM компания стала показывать более высокие результаты в эффективности планирования, проектирования и строительства объектов инфраструктуры.

Ранее стало известно, что покупателей квартир в новостройках избавят от переплат по ипотеке, отменив двойное подписание закладной по кредиту до и после оформления права собственности на квартиру. Сейчас это приводит к повторным расходам на оценку жилья, а при изменении стоимости объекта — к оформлению дополнительного залога или повышению ставки по кредиту.