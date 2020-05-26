На «Балтийском заводе» заложили новый ледокол «Якутия»

https://static.news.ru/photo/06c78274-9f55-11ea-96bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Балтийский Завод/vk.com

26 мая в Петербурге заложили четвёртый, один из самых мощных атомных ледоколов проекта 22220 «Якутия». Об этом сообщил представитель «Балтийского завода».

Во время церемонии участники прикрепили табличку с названием ледокола к закладной секции атомохода.

«Якутия» станет четвёртым по счёту и третьим серийным судном в линейке атомоходов проекта 22220. Проект заказал ФГУП «Атомфлот», которое входит в госкорпорацию «Росатом».

Атомные ледоколы этого проекта являются самыми мощными и большими в мире. Они необходимы для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн.

Ледоколы «Якутия» смогут проводить караваны судов в арктических условиях. Они могут пробивать лёд толщиной до трех метров и обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, передаёт РИА Новости.

Ранее на «Балтзаводе» построили головной универсальный атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220. Сейчас там строят два серийных атомохода «Сибирь» и «Урал». В августе 2019 года «Росатом» и Балтзавод заключили договор на строительство еще двух серийных атомных ледоколов данного проекта.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что Россия может получить атомный «Лидер» в 2027 году.