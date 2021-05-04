МВД заказало разработку для выявления видеофейков

https://static.news.ru/photo/21952fd6-ad58-11eb-a382-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД РФ заключило контракт на научную разработку под шифром «Зеркало» («Верблюд»). Она должна помочь выявлять в Сети видеофейки, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что исполнителем в начале марта 2021 года стало московское АО «Научно-промышленная компания „Высокие технологии и стратегические системы“». Компания за 3,55 млн рублей должна представить заказ до 30 ноября 2022 года.

От исполнителя требуется исследовать способы выявления признаков внутрикадрового монтажа видеоизображений, который сделан при помощи нейронных сетей, так называемых дипфейков. Это потребуется для разработки техзадания по созданию аппаратно-программного комплекса, способного обрабатывать такие видео.

Дипфейками считаются видео, в которых с помощью искусственного интеллекта накладывают друг на друга кадры разных изображений, а получившееся видео внешне неотличимо от настоящего.

Ранее стало известно, что год назад россиянин Никита Коваленко с помощью нейросетей «наложил» лицо американского изобретателя Илона Маска на видео выступления ВИА «Земляне». Песня «Трава у дома» в исполнении основателя компании SpaceX появилась в соцсетях. Дипфейк-видео с песней про рокот космодрома стало необычайно популярным.