Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изобретатели из Калифорнийского технологического института Лихун Ван доработали самую быструю камеру в мире. Теперь с помощью неё учёные смогут снимать прозрачные и невидимые процессы.

Устройство было создано более одного года назад профессором Лихун Ваном. Камера способна делать около 10 триллионов снимков в секунду. Скорость записи позволяет показывать движение света. Однако в изначальной комплектации камера...