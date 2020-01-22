https://static.news.ru/photo/26d287e2-3d19-11ea-b324-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МВД России совместно с учёными из Курчатовского института работают над технологиями по определению возраста, этнической и географической принадлежности человека.
Сегодня в МВД России состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Министерством внутренних дел РФ и федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр „Курчатовский институт“», — цитирует сообщение МВД РИА Новости.
Документ был подписан главой МВД Владимиром Колокольцевым и директором НИЦ Михаилом Ковальчуком. Отмечается, что технология позволит усовершенствовать работу по раскрытию преступлений.
Нами уже намечен ряд инновационных проектов в сфере развития технологий геномных и физико-химических исследований. Прежде всего имею в виду такое перспективное направление, как разработки в области использования технологий определения последовательности ДНК «нового поколения», — добавил Колокольцев.
Как ранее писал NEWS.ru, МВД разработало новый законопроект, согласно которому принесение присяги гражданина России будут записывать на видео.