МВД опровергло доступ сервиса «Антимошенник» к списку контактов

https://static.news.ru/photo/1505e8d8-67d9-11eb-9699-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сервис для борьбы с телефонным мошенничеством, который планирует внедрить МВД России в своё мобильное приложение «Антимошенник», не будет отслеживать данные звонков пользователей. Об этом заявили в пресс-центре ведомства.

Размещённая в СМИ информация о том, что техническим заданием на разработку модуля «Антимошенник» предусмотрен доступ к списку контактов пользователя, не соответствует действительности, — говорится в сообщении на сайт МВД России.

В МВД подчеркнули, что информация о входящих и исходящих вызовах со смартфона не будет отслеживаться, а также записываться в лог-файлы.

Обеспечение прав граждан на защиту личных данных является приоритетом при создании модуля, — заявили в ведомстве.

Модуль «Антимошенник» должен будет оповещать пользователя о звонке мошенников. Программа будет соединяться с информационной системой полиции и сверять данные о телефонных мошенничествах. Также в приложении появится «Белый список», который будет игнорировать блокировку входящего вызова. В него пользователь сможет самостоятельно добавлять телефонные номера.

Тендер на разработку приложения был размещён Научно-производственным объединением «Спецсвязь и техника» МВД России на сайте госзакупок 4 февраля.

Начальная максимальная цена контракта составляет 62,9 млн рублей. Окончательная цена будет определена после завершения конкурсных процедур, — уточняется в сообщении.

Как писал NEWS.ru, специалист по информационной безопасности рассказал, как защититься от бота-мошенника в Telegram, который меняет голос и номер телефона звонящего.