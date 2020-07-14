Музыкальный сервис Spotify стал доступен для скачивания в России

https://static.news.ru/photo/70c603a8-c5f7-11ea-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Популярный стриминговый сервис для прослушивания музыки Spotify стал доступен для скачивания на территории Российской Федерации.

Пользователи могут загрузить приложение на свои устройства через App Store и Google Play. Сайт музыкального сервиса также стал доступен для пользователей из РФ. Веб-версия может быть использована для загрузки и прослушивания музыки.

Стоимость ежемесячной подписки начинается от 85 рублей для студентов. Индивидуальная подписка стоит 169 рублей. Имеются тарифы для двоих за 219 рублей и семьи за 269 рублей в месяц соответственно. Каждому пользователю даётся бесплатный пробный период на три месяца.

Россия стала 80-й по счёту страной, где стали доступны услуги сервиса. Представительство Spotify появилось в РФ в 2014 году, однако запуск платформы несколько раз откладывали. В последний раз это произошло из-за пандемии COVID-19. Из-за коронавируса компании пришлось отменить личные встречи, что, в свою очередь, усложнило проведение переговоров и подписание соглашения, писал NEWS.ru.