Музыкальный сервис Spotify стал доступен для скачивания в России

Популярный стриминговый сервис для прослушивания музыки Spotify стал доступен для скачивания на территории Российской Федерации.
Пользователи могут загрузить приложение на свои устройства через App Store и Google Play. Сайт музыкального сервиса также
Стоимость ежемесячной подписки начинается от 85 рублей для студентов. Индивидуальная подписка стоит 169 рублей. Имеются тарифы для двоих за 219 рублей и семьи за 269 рублей в месяц соответственно. Каждому пользователю даётся бесплатный пробный период на три месяца.
Россия стала 80-й по счёту страной, где стали доступны услуги сервиса. Представительство Spotify появилось в РФ в 2014 году, однако запуск платформы несколько раз откладывали. В последний раз это произошло из-за пандемии COVID-19. Из-за коронавируса компании пришлось отменить личные встречи, что, в свою очередь, усложнило проведение переговоров и подписание соглашения, писал NEWS.ru.
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