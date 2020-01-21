https://static.news.ru/photo/5c7d954c-3c5d-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба МТС/ТАСС

Сотовый оператор МТС развернул в Антарктиде станцию связи. Это первое российское покрытие на территории континента.

Устойчивый сигнал охватывает жилые и служебные модули станции «Прогресс», территорию аэродрома и залив, где швартуются суда. Теперь участники экспедиции могут по сотовому телефону звонить своим семьям на Большую землю, друг другу и членам научных станций других стран на территории Антарктиды, — отмечают сотрудники компании.

Также с помощью сигнала можно будет определять местоположение полярников во время работ в районе станции. Сотрудники компании подчеркнули, что станция способна переносить низкие температуры воздуха и сильные ветра. Первоначально она будет работать на протяжении трёх лет.

NEWS.ru писал ранее, что летом 2018 года МТС отменил плату за входящие звонки в роуминге. Изменения коснулись абонентов всех самых популярных тарифных планов.