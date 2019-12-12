https://static.news.ru/photo/7d602cb8-1cd0-11ea-9cd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: riw.moscow

Компания МТС провела первый в мире голографический телемост между Москвой и Кронштадтом в пилотных сетях пятого поколения. Мероприятие состоялось в рамках Российской интернет-недели (RIW), которая сейчас проходит в столице.

В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко, российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.

По словам президента МТС Алексея Корня, цифровые технологии по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы.

Если 4G сделало привычными такие вещи, как стриминг, потоковое видео и приложения в смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный Интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы, — заявил Корня.

В проведении телемоста помимо МТС также участвовала компания Huawei. Российская компания предоставила сети, а китайское — оборудование. По данным МТС, скорость передачи данных во время телемоста составляла более 2 гигабит в секунду.

В начале июня Huawei и МТС подписали соглашение о развитии технологий 5G и пилотных запусках сетей пятого поколения на территории России. Договор был подписан в Кремле в присутствии президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

В планах партнёров — внедрение технологий и решений 5G и IoT (Internet of Things) в действующую инфраструктуру МТС и развитие коммерческой сети LTE до уровня 5G-ready. Воплотить эти инициативы в жизнь компании намерены в 2019–2020 годах.