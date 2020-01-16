https://static.news.ru/photo/40fbed00-3852-11ea-8acb-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Компания Mozilla уволила около 70 сотрудников. Во внутреннем письме временный генеральный директор Митчелл Бейкер в качестве причины назвала недостаточно высокий доход, полученный от новых продуктов в 2019 году.

В блоге компании также указано, что сокращения позволят Mozilla продолжать вкладывать средства в инновации. В общей сложности руководство выделяет на создание новых разработок $43 млн.

В некотором смысле это усложняет решение, и мы глубоко обеспокоены последствиями для наших коллег. Однако, чтобы ответственно инвестировать в инновации для улучшения Интернета, мы можем и должны работать в рамках нашего основного финансирования, — говорится в блоге.

Mozilla намерена использовать более «консервативный подход» для прогнозирования дохода на 2020 год. Уволенные сотрудники, по словам Бейкер, получат «щедрое выходное пособие» и помощь в трудоустройстве.

Компания в последний раз сообщала о крупных увольнениях в 2017 году. Тогда Mozilla закрыла проект Firefox OS и уволила его команду, в которую входило 50 сотрудников.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google поделилась обновлённой хронологией окончания поддержки приложений для браузера Chrome. Процесс будет поэтапным и продлится до июня 2022 года.