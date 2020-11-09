Motorola выпустит смартфон с белорусским названием

Компания Motorola ведёт работу над смартфоном, получившим кодовое название «Минск».
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Ёмкость аккумулятора составит 4300 мА·ч. Смартфон оснастят всеми современными интерфейсами. На рынок он может выйти под названием Moto G Stylus 2021, презентация может состояться уже в первом квартале следующего года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что новая версия операционной системы iOS под номером 14.2 вышла неделю назад. Хакеры её взломали. Участники проекта checkra1n взломали iOS 14 и выложили её джейлбрейк. Хакеры заявили, что софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus.