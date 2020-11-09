Motorola выпустит смартфон с белорусским названием

https://static.news.ru/photo/a8ed1818-22a7-11eb-978b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Компания Motorola ведёт работу над смартфоном, получившим кодовое название «Минск».

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на известного инсайдера Эвана Бласса. По его данным, новый смартфон будет иметь 6,81-дюймовый дисплей с разрешением 1080 x 2400 точек с соотношением сторон 20:9. Его главной отличительной особенностью станет стилус. Гаджет будет оснащён новым среднеуровневым процессором Snapdragon 675 и 4/128 гигабайтами памяти.

Ёмкость аккумулятора составит 4300 мА·ч. Смартфон оснастят всеми современными интерфейсами. На рынок он может выйти под названием Moto G Stylus 2021, презентация может состояться уже в первом квартале следующего года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новая версия операционной системы iOS под номером 14.2 вышла неделю назад. Хакеры её взломали. Участники проекта checkra1n взломали iOS 14 и выложили её джейлбрейк. Хакеры заявили, что софт, позволяющий получить доступ к файлам системы, полностью совместим со смартфонами на чипах А10 и А10Х, к которым относятся iPhone 7 и iPhone 7 Plus.