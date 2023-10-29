Motorola представила концепт смартфона будущего: что о нем известно Компания Motorola представила концепт смартфона-браслета с гибким экраном

Фото: Motorola

Компания Motorola представила на выставке Lenovo Tech World 2023 концепт смартфона будущего — гибкого аппарата, который может оборачиваться вокруг руки пользователя, превращаясь в умные часы. Что известно об этом устройстве и когда его можно будет приобрести?

Что это за смартфон

В новом устройстве используется дисплей с разрешением FHD + pOLED, который можно сгибать и придавать ему различные формы в зависимости от потребностей пользователя, сообщается на официальном сайте Motorola.

Концепция адаптивного дисплея может использоваться в стандартном плоском положении, в чехле для ношения на запястье или в нескольких режимах подставки. 6,9-дюймовый смартфон работает на Android. Устройство можно «разломать» пополам для самостоятельного стояния, тогда дисплей уменьшается до 4,6 дюйма. Оборачивая смартфон вокруг запястья, пользователи могут использовать его как внешний дисплей Motorola razr +, чтобы оставаться на связи за рулем.

В Motorola добавили, что режим ношения можно сочетать с новой функцией, над которой работает компания, — это создание с помощью искусственного интеллекта обоев для смартфона будущего, подходящих под наряд владельца. Для этого пользователю понадобится сфотографировать свой аутфит.

Когда смартфон будущего от Motorola поступит в продажу

Как отмечает автор статьи об этом устройстве на сайте Zdnet.com, информации о цене и доступности гаджета сейчас быть не может, так как это лишь концептуальная модель.

Представители Motorola официально не сообщали, когда начнется серийное производство гаджета.

Фото: Motorola

Какие компании разработали подобные гаджеты

Motorola уже представляла похожий прототип в 2016 году. Это был гибкий смартфон, который из обычного плоского устройства может превращаться в носимый на запястье браслет. Прототип так и остался экспериментальным и не был запущен в серию.

Идея гибких дисплеев существует с 1960-х годов, когда появились гибкие солнечные батареи. Первым сгибаемым смартфоном в истории стал китайский Royole FlexPai, который потупил в продажу в 2018 году. Экран этого устройства мог выгибаться наружу.

В 2015-м компания LG получила патент на гибкий‎ смартфон, который можно носить на руке. Конкретные механизмы трансформации устройства в ‎умные‎ часы в патенте не описывались. Предполагалось, что у смартфона много линий изгиба на тыльной стороне. В 2021-м LG ушла из ниши, так и не выпустив инновационный гаджет.

В 2016 году стартап из Китая Moxi Group собирался выпустить серию гибких смартфонов, сворачивающихся в браслет. Для изготовления инновационных дисплеев компания использовала графен. Первая партия должна была насчитывать порядка 100 тыс. устройств. Предварительная цена составляла $760 за штуку. Идея не была реализована, а китайский стартап отошел от дел.

Компания Samsung в 2018 году подала заявку на разработку смартфона со съемным экраном. Его также можно обернуть вокруг запястья и носить как умные‎ часы. Смартфон имеет прямоугольную форму, однако отличается тем, что верхняя часть дисплея отделена от основного корпуса. Samsung не анонсировала появление такого телефона.

В 2019 году Lenovo показала прототипы смартфонов со сворачивающимся экраном. В ходе презентации представитель компании согнул телефон на запястье, и тот издал хруст. Однако прототип не сломался и остался зафиксированным на руке. В Lenovo отметили, что представленные устройства демонстрируют один из возможных подходов при проектировании гибких гаджетов.

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