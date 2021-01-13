Москва возглавила рейтинг РФ по качеству электронных услуг

https://static.news.ru/photo/3a7b24f2-5631-11eb-aa68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минэкономразвития по итогам 2020 года признало Москву лидером рейтинга по качеству оказания госуслуг в электронной форме. Первое место в РФ столице обеспечили набранные 87,81 балла.

Топ-3 рейтинга также составили Московская (85,37) и Тульская (85,32) области, сообщает «Москва 24». Отмечается, что при составлении рейтинга эксперты министерства оценивали параметры, влияющие на удобство и качество предоставления электронных услуг.

С момента появления сервиса электронных услуг москвичи воспользовались ими более 1,8 млрд раз. В среднем портал mos.ru каждый месяц посещают более 20 млн пользователей, в распоряжении которых есть более 370 сервисов и услуг, уверяют власти столицы.

Москвичи уже привыкли получать многие услуги именно онлайн. Это удобно и быстро. <...> Мы постоянно совершенствуем московскую экосистему, дополняем её новыми возможностями и функциями, — подчеркнула заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в декабре 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин одобрил создание информационной системы для поиска потерявшихся животных, а также для записи к ветеринару. Система, получившая название «ВетАС», будет служить для автоматизации процессов приёма в ветеринарных клиниках Москвы, ведения амбулаторных карт животных, учёта и регистрации питомцев.