Московское метро может столкнуться с нехваткой чипов для карт «Тройка»

Чипы голландской компании NXP для карт «Тройка» могут стать недоступны из-за санкций, из-за чего метрополитену придётся перейти на отечественные чипы, считают их производители. В самом столичном метро говорят о достаточности запасов карт «для текущего спроса», но призывают переходить на оплату банковскими картами и Face Pay, пишет «Коммерсант».

Московский метрополитен рискует столкнуться с нехваткой чипов для транспортных карт «Тройка», которые выпускает голландская NXP. Пока точной информации о поставках нет, но европейские производители чипов, включая голландскую компанию, уже заявили, что будут соблюдать правила экспортного контроля, установленные США.

В пресс-службе ГУП «Московский метрополитен» заверили, что количество карт «Тройка» в кассах метро, на складах и у поставщиков соответствует текущему спросу. Там также подчеркнули, что пассажиры могут также оплачивать проезд банковской картой «Мир», загруженной в смартфон, или обратиться в банк для выпуска карты с функционалом «Тройки».

Как заявил гендиректор «ВДМ Групп» Юрий Тырыкин, в качестве альтернативы метрополитен сможет закупать для «Тройки» чипы отечественного производства, которые ранее использовались только в одноразовых проездных. По его словам, чипы производства NXP стоили около 56 рублей за карту, тогда как отечественные производители могли предложить карты с чипом за 25 рублей, а метрополитен не использовал все возможности, заложенные в чипах NXP.

Ранее создатель LiveInternet, интернет-предприниматель Герман Клименко заявил, что ограничение на ввоз в Россию компьютерных процессоров вычеркнет страну из технологической гонки. Он предположил, что в оборонной сфере могли создать свои процессоры, но тот же «Яндекс» закупает их на $20 млн каждый месяц. При этом отечественные «Эльбрус» и «Байкал» производятся на Тайване, который является союзником США и уже приостановил поставки продукции в Россию, хотя их им не запрещали.