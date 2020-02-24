https://static.news.ru/photo/00951b1c-56dc-11ea-bdcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи с 1 марта оставят без сети Wi-Fi, рассказали представители Мосгортранса. По их словам, услуга не удовлетворила требования пассажиров.

Ведомство опросит граждан и обновит требования к сервису, передаёт «Интерфакс». Беспроводную Сеть вернут во втором полугодии 2020-го на магистральные маршруты, связывающие отдалённые районы мегаполиса и центр Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что мобильный Интернет в метро столицы почти у всех операторов, работает быстрее, чем Wi-Fi.

Аналитики информационно-аналитического агентства TelecomDaily изучили скорость интернета в метро Москвы на примере мобильного интернета операторов «Билайн», МТС, «Мегафон», Tele2 и Wi-Fi-сети («Максима Телеком») на станциях и между ними. Специалисты проверяли скорость Интернета почти по всей московской подземке.