Москалькова считает, что США охотятся на российских программистов

https://static.news.ru/photo/8db7a902-0635-11eb-93df-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спецслужбы США развернули настоящую охоту по всему миру за российскими IT-специалистов, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Так она прокомментировала приговор обвинённому в киберпреступлениях россиянину Евгению Никулину, приговорённому в США к тюремному сроку. По данным омбудсмена, за 10 лет по запросу США из третьих стран был экстрадирован по меньшей мере 21 гражданин РФ.

Одному из граждан, которому пришлось столкнуться с «правосудием по-американски», 30 сентября вынесли приговор: Евгений Никулин, которого обвинили в киберпреступлениях, был приговорён к семи годам и четырём месяцам тюрьмы. Строго говоря, ему повезло: прокуроры просили для него 12 лет тюрьмы, — цитирует ТАСС Москалькову.

Никулина в июле признали виновным по всем девяти пунктам предъявленных ему обвинений в киберпреступлениях. Власти США инкриминировали ему, в том числе, незаконное проникновение в компьютерные системы и кражу личных данных.

Как сообщал NEWS.ru, Евгений Никулин был задержан полицией Чехии и сотрудниками ФБР США в Праге ещё октябре 2016 года. В ноябре Россия потребовала его выдать по обвинению в краже через интернет $3,4 тыс. в 2009 году. Однако в марте 2018 года стало известно, что Чехия выдала Никулина США. Нынешний процесс по его делу идёт с марта 2020 года. Власти США считают Никулина причастным к хакерским атакам на сайты LinkedIn, Dropbox, Formspring, совершённым ещё в 2012 году.

Никулин ранее заявлял, что не признаёт вину и что прокуроры добиваются от него лжесвидетельства — признаний в якобы причастности к «вмешательству» в выборы в США.