Мошенники угрожают заразить коронавирусом любителей порно

https://static.news.ru/photo/3d185db4-8491-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tochen Tack/Global Look Press

Компания ESET, специализирующаяся на информационной безопасности, обнаружила новые опасные виды кибермошенничества на фоне пандемии COVID-19. Преступники шантажируют пользователей, просматривающих взрослый контент, угрожая заразить их коронавирусом.

Злоумышленники усовершенствовали sextortion, вид шантажа, при котором жертву снимают с помощью веб-камеры (или делают запись экрана) во время просмотра порно. В случае отказа от выплаты выкупа киберпреступники обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи.

Как заметили эксперты, обычно жертва теряется, впадает в панику и переводит средства на криптокошелёк преступника, однако в этом случае мошенники могут продолжить шантажировать человека и требовать всё большие суммы.

Наиболее эффективны в таких случаях превентивные меры. При этом постоянно заклеивать веб-камеру неудобно, особенно сейчас, когда большинство пользователей работают и учатся в дистанционном режиме и часто используют ее для участия в онлайн-мероприятиях, — считают специалисты.

Ранее NEWS.ru рассказал, что злоумышленники используют названия популярных сервисов для онлайн-конференций для распространения файлов с нежелательными приложениями и вредоносным кодом. В списке из 1300 файлов оказались такие платформы, как Zoom, Webex и Slack.