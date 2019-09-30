https://static.news.ru/photo/9e3ca4c2-e358-11e9-ad0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Злоумышленники используют информацию из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок для мошеннических схем. Их жертвами становятся клиенты банков.

По словам источника в банковских кругах, некоторые данные доступны в платных сервисах в телеграм-ботах. По зарегистрированному автомобилю или недвижимости мошенники могут выйти на клиентов банков.

Злоумышленники таким образом могут собрать на жертву целое досье и использовать методы социальной инженерии для дальнейших манипуляций, рассказали РИА Новости эксперты.

Ранее News.ru сообщил, что лето 2019 года стало временем, когда в РФ резко возросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации. За июль-август операторы связи выявили подмену номеров банков в 198 случаях.