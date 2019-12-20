Московский городской суд не стал рассматривать иск Rambler к Twitch, так как стороны решили спор в досудебном порядке.
В конце заседания судья постановил прекратить производство по административному делу,
Как писал NEWS.ru, 18 декабря стриминговый сервис сообщил, что компания Rambler Group отозвала поданный к нему иск на 180 млн рублей. В заявлении платформы также уточняется, что никакой финансовой компенсации выплачено не было.
ООО «Рамблер интернет холдинг» обратилось в Мосгорсуд с иском против Twitch. Платформу обвиняли в незаконной трансляции футбольных матчей, в связи с чем с неё требовали взыскать 180,35 млрд рублей, а также заблокировать в России.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен