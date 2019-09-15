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Проблемы в работе мобильных операторов «МегаФон» и Yota наблюдаются в России. Перебои имеются как с мобильной телефонией, так и с Интернетом.

Почти 80% пользователей «МегаФона» испытывают проблемы с мобильной связью, 13% столкнулись со сбоями в работе мобильного Интернета, 8% жалуются на работу проводной связи, следует из данных сервиса Downdetector. Проблемы в...