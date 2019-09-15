Сотовая связь мобильных операторов «МегаФон» и Yota восстановлена после сбоя.
Пользователи сетей перестали сообщать о неполадках, следует из данных
Как ранее писал News.ru, проблемы в работе «МегаФона» наблюдались в Москве, Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Туле, Рязани, Краснодаре и Казани. У оператора Yota 90% пользователей говорили о проблемах с подключением к Интернету в Москве, Нижнем Новгороде, Петербурге, Казани, Туле, Хабаровске, Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске и Чите.