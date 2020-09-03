Мобильные операторы сообщили о росте трафика после разблокировки Telegram

https://static.news.ru/photo/1ed67a88-ee05-11ea-8ab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мобильные операторы фиксируют рост мобильного трафика после разблокировки Telegram в России. Об этом свидетельствует проведённый ТАСС опрос.

Telegram в России блокировали с апреля 2018 года по решению Таганского суда Москвы, который принял это решение из-за отказа компании передать ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Несмотря на усилия по блокировке, мессенджер продолжал работать, им пользуются в том числе органы государственной власти. В Telegram-каналах, в частности, публикуется официальная информация, связанная с пандемией коронавируса в России.

Всплеск интереса к мессенджеру этим летом был зафиксирован в середине августа — именно тогда Telegram исполнилось семь лет, и руководство мессенджера объявило о запуске видеозвонков, — цитирует агентство сообщение пресс-службы «Билайна».

Также в компании отметили, что что активность пользователей Telegram постепенно растёт с момента разблокировки мессенджера. Летом 2020 года больше всего пользователей заходили в мессенджер во вторник и среду.

В пресс-службе компании «Мегафон» сообщили ТАСС, что с 18 июня трафик в Telegram вырос на 4,4%. У другого оператора — компании Yota — к концу августа трафик пользователей Yota на приложение Telegram вырос на 50% по сравнению с данными от 18 июня.

В свою очередь, в Tele2 сообщили, что в августе по сравнению с июлем трафик Telegram в сети компании вырос в три раза.

По данным исследовательской компании Mediascope, аудитория мобильного приложения Telegram в мае составляла 25 млн 75 тыс. пользователей. При этом, в июне, согласно замерам, зафиксирован незначительный прирост — до 25 млн 191 тыс. пользователей.

Как писал NEWS.ru, Роскомнадзор, который с апреле 2018 года безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, 18 июня объявил о прекращении давления на Telegram, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать ресурс для информирования.

Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о прекращении блокировки мессенджера, которая не вынудила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей, а только подорвала имидж российской власти.