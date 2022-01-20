Мишустин поручил создать сверхзвуковой гражданский самолёт

Перед Россией стоит задача по созданию сверхзвукового гражданского самолёта, который позволит сократить время перелёта на больших дистанциях, заявил во время посещения «Воронежского акционерного самолётостроительного общества» премьер-министр РФ Михаил Мишустин, слова которого приводит РИА Новости. По его словам, такой лайнер будет состоять из передовых решений науки и техники.

Сегодня наши специалисты, наши люди — все нуждаются в серьёзном сверхзвуковом самолёте, который бы позволил сократить время перелёта на большие расстояния. Такое изделие будет не просто нуждаться в научных элементах, оно практически будет состоять из самых передовых решений науки. Мы должны стремиться к такому, эту задачу мы будем ставить, сегодня мы будем это очень подробно обсуждать на нашем совещании, — сказал он.

По мнению премьера, большое значение также будут иметь технологии искусственного интеллекта и гибридные силовые установки.

Ранее заслуженный военный лётчик РФ Владимир Попов рассказал, что российские боевые самолёты популярны на рынке из-за высокого качества и доступной цены. По его словам, западные производители не могут предложить подобное сочетание.

Он добавил, что Россия уверенно восстанавливает тот объём экспорта военной техники, который был при Советском Союзе.

Также Попов оценил усовершенствованный истребитель Су-30СМ2: он может составить конкуренцию самым продвинутым западным аналогам, в первую очередь американским самолётам пятого поколения F-35 и F-22.