Мишустин: РФ не может быть ведомой страной в сфере цифровизации

https://static.news.ru/photo/72ed354a-c1ef-11ea-abf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не может позволить себе быть ведомой страной в сфере цифровой трансформации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарной дискуссии с представителями IT-индустрии в Иннополисе.

Очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой цифровой зависимости. <…> У нас нет выбора, мы должны идти вперёд и быть лидерами, — сказал Мишустин.

Глава правительства также отметил, что главной задачей РФ является увеличение количества в стране успешных цифровых стартапов.

Должны сделать всё возможное, чтобы именно российская юрисдикция стала самой привлекательной для IT-индустрии, местом, где рождаются идеи, дающие начало новым технологиям, товарам, услугам и рынкам, — отметил он.

Иннополис является первым городом для IT-специалистов в России. Он расположен в Республике Татарстан недалеко от Казани. Официальное открытие прошло в июне 2015 года. В Иннополисе создана особая экономическая зона (ОЭЗ) для привлечения перспективных технологических компаний. Ежедневно в городе находятся более 3,5 тысячи человек и зарегистрировано 290 компаний, 103 из которых являются резидентами и партнёрами ОЭЗ. Также в Иннополисе работают школа, лицей и университет.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр на конференции Cyber Polygon 2020 выразил мнение, что пандемия коронавируса ускорит внедрение цифрового ID в различных странах, писал NEWS.ru.