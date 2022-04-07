Мишустин призвал заменить App Store и Google Play российским аналогом

Сервисы App Store и Google Play могут в скором времени ограничить возможность скачивания приложений в России, поэтому нужен отечественный аналог этих сервисов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, в ходе выступления в Госдуме с отчётом кабмина, которое транслируется в YouTube.

Он обратился к российским специалистам в сфере IT и призвал их сделать «свою экосистему».

У нас все для этого есть. Есть элементы этой экосистемы, которые нужно доработать, — сказал премьер.

Глава правительства добавил, что российский магазин онлайн-приложений для гаджетов на ОС Android должен заработать к лету.

Ранее сообщалось, что его разработкой занимается организация «Цифровые платформы». Приложение будет называться NashStore. Его запуск запланирован на 9 мая. Сервис позволит скачивать, обновлять и устанавливать приложения, а также платить за подписки.

В марте корпорация Google сообщила, что ограничит работу магазина приложений Google Play в РФ из-за санкций в отношении банковских карт россиян. Тем не менее граждане страны не лишатся доступа к самому приложению и бесплатным программам. Позднее стало известно, что что мобильные приложения попавших под западные санкции российских банков пропали из Google Play, а также App Store.