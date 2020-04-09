Минздрав запустил чат-боты для консультирования населения по COVID-19

https://static.news.ru/photo/1a3511ec-7a56-11ea-b73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минздрав России запустил чат-боты в ICQ New и WhatsApp для того, чтобы в круглосуточном режиме информировать пользователей о COVID-19.

Чат-бот станет ещё одной возможностью для каждого получить удобным и простым способом достоверную информацию по коронавирусу, — приводит пресс-служба ведомства слова замминистра Олега Салагая.

Для того чтобы воспользоваться чат-ботом в ICQ New, необходимо ввести в поиске @minzdravbot. Для подключения к боту в WhatsApp требуется сохранить номер +7 (495) 624-01-68 в контактах своего телефона и отправить на него любое текстовое сообщение.

Чат-боты расскажут пользователям мессенджеров о методах диагностики коронавируса, профилактики, предоставят актуальные сведения о распространении пандемии и другую информацию.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели свыше 330 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве предупредили россиян об опасности попыток лечить коронавирус алкоголем. В ведомстве отметили, что это лишь приводит к ухудшению ситуации и увеличивает риск летального исхода.