Минпросвещения и Минкомсвязь разработают новую платформу типа Zoom

https://static.news.ru/photo/00be8a78-8185-11ea-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bodo Schackow/ZB/Global Look Press

Минпросвещения и Минкомсвязь анонсировали создание новой платформы для видеосвязи, аналогичной Zoom.

Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, она станет частью «Цифровой образовательной среды», которая будет состоять исключительно из российских продуктов.

Разрабатываем новый продукт отечественный «Цифровая образовательная среда», где будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение, в том числе и видеоплатформа, аналогичная Zoom и Skype, — заявил Кравцов телеканалу «Россия-24».

Основной целью создания платформы станет исключение из образовательного процесса проблем, связанных с неустойчивостью иностранных систем, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Москве запустили проект «Классный руководитель онлайн», который призван помочь учителям при организации и проведении классных часов и тематических встреч в период дистанционного обучения.