Минпромторг сообщил о «гигантской проблеме» с поставками лития

В Россию перестали поставлять литий из Чили и Аргентины. Об этом сообщил заместитель директора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов. Он отметил, что если аналогичные меры примет Боливия, это будет грозить трудностями в обеспечении собственных потребностей в литий-ионных аккумуляторных батареях. Об этом пишет ТАСС.

Демидов пояснил , что в РФ не существует собственной добычи литиевого сырья. Поэтому страна закупала его в Чили, Китае, Аргентине и Боливии. В настоящее время поставки могут осуществляться только из Боливии.

По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то к сожалению, литиевого сырья нам брать негде, — сказал представитель Минпромторга.

При этом некоторые компании намерены начать добычу лития в России, для этого им необходимо выдать лицензию как можно скорее. В частности, Химико-металлургический завод оформляет разрешение на добычу в Забайкальском крае, а завод компании «Халмек» намерен разрабатывать месторождение в Мурманской области. Если они получат лицензии в течение двух — трёх месяцев, разработки в формате опытно-промышленной эксплуатации можно будет начинать в течение семи — восьми месяцев.

Ранее стало известно, крупнейшая индийская нефтегазовая компания Indian Oil Corporation (IOC) отказалась покупать российскую нефть марки Urals. IOC в ходе последнего тендера не выбрала ряд высокосернистых сортов нефти, содержащих больше серы и тяжёлых углеводородов. Индийская компания также отказалась от закупок нефти марок Das, Eugene Island и Thunder Horse.