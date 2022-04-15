Минпромторг предложил пекарям перейти на отечественное оборудование

Отечественные машиностроительные компании разрабатывают достаточное количество оборудования для выпечки хлебобулочных изделий для того, чтобы обеспечить им российских пекарей, сообщили представители Министерства промышленности и торговли РФ. На текущий момент на территории страны «выпускается широкий спектр машин» для выпечки хлеба, уточнили в Минпромторге. В список компаний-разработчиков, создающих технологическое оборудование для пекарей, попал «Восход», «Русская Трапеза» и «ШМЗ», пишет ТАСС.

На сегодняшний день в России выпускается широкий спектр машин и оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий. Российские машиностроители предлагают большой выбор продукции для всех стадий технологического цикла, начиная с оборудования для хранения, просеивания, дозирования, смешивания муки и заканчивая оборудованием для упаковки готовых хлебобулочных изделий, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России до 90% всех пекарен работает на оборудовании из Европы, ввоз его был запрещён в связи с новым пакетом санкций ЕС, принятым 8 апреля. Запасов комплектующих и расходных материалов у производителей есть на несколько месяцев, после чего возможны перебои в работе линий производства хлебобулочных изделий. По мнению экспертов, комплектующие смогут попасть в страну благодаря параллельному импорту, однако это приведёт к росту себестоимости продукции. В связи с этим участники рынка уже ищут альтернативное оборудование в Китае и Турции.

По мнению вице-президента Союза пекарей и кондитеров Юрия Кацнельсона, выход из ситуации может быть в параллельном импорте, его власти РФ легализовали с момента начала кризиса в виде контрсанкций. Однако это приведёт к росту издержек, которые производители заложат в цену конечной продукции. Он также отметил высокую зависимость от оборудования из Европы и у ретейлеров и операторов общепита, у кого есть свои мини-пекарни.