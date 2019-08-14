https://static.news.ru/photo/a0d7d548-be65-11e9-9a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: minsvyaz_news/twitter.com

Минкомсвязь обновила проект по развитию сетей пятого поколения в России. Приоритетным диапазоном для внедрения 5G ведомство выбрало 3,4–3,8 ГГц.

Полосу частот авторы концепции называют ключевой и первоочередной для развития сетей пятого поколения в Европе. Диапазон также планируется к использованию в Китае, Корее, Японии, США, Индии и ряде других стран.

Скорректированный документ Минкомсвязь разослала участникам профильной рабочей группы при АНО «Цифровая экономика». В течение двух недель он будет доработан и внесён на рассмотрение в правительственную комиссию по цифровому развитию, пишет газета «Известия» .

В начале недели News.ru писал, что первоначально ведомство предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России. Текущий выбор, 3,4–3,8 ГГц, мог быть использован при конверсии.

Выбор частот оказался обусловлен возможностью построения сетей пятого поколения на отечественном оборудовании, но идею ведомства раскритиковали операторы. По их словам, подобное решение как минимум приведёт к задержке и удорожанию строительства, и единственным экономически оправданным диапазоном является 3,4–3,8 ГГц.