Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Соколов заявил, что государственные органы и операторы связи в России готовы эффективно поддерживать целостность российского сегмента Интернета в случае угроз.
Итоги учений показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы, обеспечивать устойчивое функционирование и сети Интернет, и единой сети электросвязи в РФ, — цитирует Соколова ТАСС.
В понедельник, 23 декабря, Минкомсвязь проводила учения, в ходе которых проверялась целостность и безопасность функционирования Интернета в результате негативных внешних воздействий.
Как ранее писал NEWS.ru, «Лаборатория Касперского» прокомментировала свою вовлечённость в учения, предусмотренные законом об обеспечении автономной работы Рунета. В компании уточнили, что она не является непосредственным участником этих мероприятий.
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