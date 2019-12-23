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Александра Флишкевич из Политехнического университета Варшавы разработала собственную версию светового меча. Она отметила, что сходство с оружием джедаев и ситхов только внешнее.

По словам студентки, длина клинка варьируется от 30 до 40 см. Однако оружие не способно ничего разрезать, также с некоторых ракурсов луч может быть плохо виден, говорит Флишкевич. Рукоять меча...