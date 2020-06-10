Минкомсвязь предложило выделить субсидии компаниям из РФ на разработку ПО

https://static.news.ru/photo/0767ad18-ab25-11ea-b6d4-fa163e074e61_660.jpg Максут Шадаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил выделять госкомпаниям 50% субсидии на разработку отечественных технологических решений. Об этом он заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Министр пояснил, что некоторые компании, являющиеся лидерами в своих отраслях, могут не вкладываться в новые технологические разработки без поддержки государства. Это связано с падением спроса.

Мы предлагаем в рамках цифровой экономики субсидировать 50% расходов наших компаний-лидеров на новые программные разработки для тех реальных секторов экономики, в которых они были бы востребованы, — заявил Шадаев, сообщает ТАСС.

По его словам, Минкомсвязи ожидает сокращения внутреннего спроса на рынке программного обеспечения в 2020 году. Он подчеркнул, что доля расходов на отечественный софт и его внедрение за последние пять лет выросла в два раза.

NEWS.ru писал, что до 2021 года российским государственным компаниям на импортозамещение технологий и программного обеспечения потребуется 80 млрд рублей. По словам Шадаева, эта сумма необходима для компенсации потерянных доходов в других сегментах.