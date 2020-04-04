Минкомсвязь попросила интернет-сервисы снизить качество видео

https://static.news.ru/photo/e9a386b2-75f0-11ea-b0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство связи предполагает, что повышенная нагрузка на сети во время всеобщей самоизоляции может обрушить их, поэтому обратилось к крупным интернет-площадкам с просьбой ограничить максимальный уровень качества видеоконтента.

Так, по мнению ведомства, на время карантина качество видео на мобильных приложениях сервисов и онлайн-кинотеатров надо ограничить 720p, при просмотре через браузер — Full HD (1080р). Получение письма с данной инициативой подтвердили в Rambler Group, «Мегафоне» и «Мамбе», пишет РБК.

Провайдеры подтверждают, что в конце марта 2020 года потребление проводного Интернета выросло на 10–30% по сравнению с обычными рабочими днями.

Предложенная Минкомсвязью мера не поможет снизить нагрузку на сети, так как в подавляющем большинстве случаев интернет-сервисы и без того используют технологию адаптивного стриминга, которая снижает качество видео, если канал передачи не способен передать его в высоком качестве, рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Как сообщал NEWS.ru ранее, в период изоляции было бы оправданно и логично предоставлять россиянам, работающим из дома, скидки на мобильную связь и Интернет. С таким мнением, поддерживая соответствующую инициативу, выступил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.