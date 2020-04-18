Мини-компьютер на процессоре «Байкал» создали в России

https://static.news.ru/photo/d718178a-81a6-11ea-9546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hamster Robotics/facebook.com

Российская компания «Хамстер роботикс» создала настольный компактный компьютер HR-MPC-1 на процессоре «Байкал».

Он имеет два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5. Оперативная память в устройстве работает на частоте 1600 Мгц. Компьютер оснащён Wi-Fi модулем, имеет два порта Ethernet, два порта SATA 3.0, интерфейсы USB 2.0, HDMI, DVI. Энергопотребление составляет 5 Вт.

Размеры устройства — 115×115×35 миллиметров. Для полноценной работы к нему нужно подсоединить накопители форм-фактора mSATA или 2,5 SATA. В качестве операционной системы используется отечественная ALT Linux. Ориентировочная цена устройства — 30 тысяч рублей, сообщает CNEWS.

NEWS.ru писал, что поставки ПК сократились из-за пандемии коронавируса. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года отгрузки компьютеров уменьшились на 9,8%, с 59 миллионов до 53,2 миллиона штук.