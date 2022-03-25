Минцифры выступило против ограничений в передвижении IT-специалистов

Минцифры РФ заявило, что выступает категорически против любых ограничений передвижения IT-специалистов. Как пояснили в ведомстве, российским специалистам необходимо предоставлять достойные условия труда, а не затруднять их трудоустройство в иностранные компании, сообщает РБК.

Наши специалисты действительно высоко ценятся на мировом IT-рынке. Мы должны предоставить им достойные конкурентоспособные условия труда, а не затруднять их передвижение или трудоустройство в иностранные компании. Министерство проводит регулярные встречи с представителями IT-отрасли и формирует меры поддержки, в которых нуждаются ИТ-специалисты, — заявили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, единственный разумный способ сохранить кадры — это создать комфортные условия для развития IT-бизнеса в России.

Ранее компания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина сообщила, что разработала законопроект, который предусматривает контроль за передвижением IT-специалистов и согласования с органами госбезопасности РФ трудоустройства в иностранные компании.

Сообщалось, что Россию в апреле могут покинуть 70–100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов. Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко рассказал, что первая волна эмиграции оценивается в 50–70 тысяч человек и вторую волну сдерживают только дороговизна жилья и билетов, а также невозможность проводить транзакции из-за санкций.