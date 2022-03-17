Минцифры сообщило о «беспрецедентных» кибератаках на сайты органов власти

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С начала военной спецоперации на Украине в российском госсекторе резко вырос спрос на IT-специалистов, по ряду профилей — более чем на 100%. Власти также планируют увеличить объём грантов и кредитов на разработку отечественных программных платформ. Эксперты уверены, что интерес государства обусловлен желанием остановить отток программистов из России, пишет «Коммерсант».

Согласно отчету рекрутингового сервиса HeadHunter, количество предложений работы в IT- сфере в министерствах и подведомственных структурах с 24 февраля увеличилось вдвое. Так, вакансий на позицию системного администратора стало больше на...