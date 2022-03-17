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Минцифры сообщило о «беспрецедентных» кибератаках на сайты органов власти

10:52, 17 марта 2022
Минцифры сообщило о «беспрецедентных» кибератаках на сайты органов власти Фото: unsplash.com
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Минцифры фиксирует беспрецедентные кибератаки на сайты органов власти и организует работу по фильтрации зарубежного трафика, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Если раньше мощность атак в пиковые моменты достигала 500 ГБ, то сейчас — до 1 ТБ.

Сейчас мы фиксируем беспрецедентные атаки на сайты органов власти. Если раньше их мощность в пиковые моменты достигала 500 ГБ, то сейчас — до 1 ТБ. То есть в два-три раза мощнее, чем <...> ранее, — отметили в министерстве.

8 марта сайты российских госорганов подверглись массированной хакерской атаке в зоне gov.ru. Атака была совершена на сайты Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы судебных приставов, Росавиации, Минпромторга, Росстандарта, Минприроды, Росгвардии, Росздравнадзора, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Росморречфлота и Россельхознадзора.

После 20:00 мск сайты некоторых министерств и ведомств не открывались, на других появился провокационный баннер. Позже дополнительно перестали функционировать веб-ресурсы Минцифры, Федеральной службы по труду и занятости (Роструд), Росимущества и Федеральной таможенной службы. Также о регулярных атаках на свой сайт сообщали в Роскосмосе.

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