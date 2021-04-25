Минцифры разрешит удалять предустановленные российские приложения

https://static.news.ru/photo/86f80c20-a675-11eb-9efc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработало проект постановления правительства, которое дополняет правила предустановки программного обеспечения на гаджеты пунктом об удаляемости предварительно установленных программ. Проект документа опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство намерено разрешить производителям компьютеров, планшетов, смартфонов и телевизоров Smart-TV брать с разработчиков предустанавливаемого в рамках закона ПО оплату за «более благоприятные условия» установки. Так, приложение может размещаться на первой строке в меню установленных программ или на главном экране.

Появление положения о возможности удалить предустановленные российские приложения стало реакцией на скандал с Samsung. В марте южнокорейский производитель во время обновлений системы начал устанавливать на гаджеты сервисы «Яндекса», которые невозможно удалить, передаёт «Коммерсант».

В Минцифры изданию сообщили, что документ направлен на согласование в ФАС, Минэкономразвития, Роспотребнадзор и профильные ассоциации, после чего его доработают с учётом предлагаемых замечаний.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за продажу технически сложных товаров без предустановленного российского программного обеспечения (ПО). Согласно закону, ответственность за это нарушение для должностных лиц составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических — от 50 до 200 тысяч рублей.