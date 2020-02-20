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Microsoft планирует выпустить антивирусную программу Defender для iOS и Android до конца 2020 года. Она должна обеспечить защиту от вирусов и «полное взаимодействие с командной строкой».

Microsoft пока не раскрывает функционал приложения, но планирует представить его на RSA Conference 2020 в Сан-Франциско. Мероприятие пройдёт с 24 по 28 февраля. Одна из основных задач Defender для iOS...