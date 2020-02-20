Новейшие российские истребители МиГ-29М/М2 и МиГ-35 смогут выполнять посадку в беспилотном режиме. Инженеры корпорации-разработчика получили соответствующий патент.
Данный цифровой комплекс повышает безопасность пилотирования в сложных метеоусловиях, позволяет лётчику выйти на глиссаду в автоматическом режиме и за меньшее время, продолжить снижение до появления видимости, — сообщается на сайте корпорации «МиГ», входящей в Объединённую авиастроительную корпорацию (ОАК).
Преимущества системы подтверждены лётными испытаниями с положительными оценками пилотов.
ОАК в октябре 2019 года обнародовала информацию о технических характеристиках МиГ-35. Машина может уничтожать наземные, надводные и воздушные цели в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Самолёт способен действовать как воздушный пункт управления авиагруппами. Он обладает сниженной радиолокационной заметностью и авионикой нового поколения. Новые двигатели позволяют проводить дозаправку в воздухе. Истребитель способен развивать скорость до 2100 км/ч, подниматься на высоту 16 км, его максимальная дальность полёта составляет 3 тыс. км, а эксплуатационные перегрузки могут достигать 9G. МиГ-35 имеет автоматическую 30-ти мм пушку, может нести на себе управляемые ракеты классов «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», писал NEWS.ru.
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