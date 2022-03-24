МИД: РФ остаётся открытой к международному диалогу по информбезопасности

Россия вне зависимости от геополитической обстановки остаётся открытой к диалогу и сотрудничеству по информбезопасности, в том числе с США. Об этом в статье «Киберпространство: мир или война?» заявил исполняющий обязанности директора Департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских, отметив, что безопасность в киберсфере требует международных договорённостей. Статья приводится на сайте МИД РФ.

Поскольку наши страны несут особую ответственность за поддержание глобального мира и безопасности, Россия предложила американским партнёрам заложить основы двустороннего взаимодействия в киберсфере, — отметил Крутских.

По его словам, впервые эта тема была включена в Совместное заявление об общих вызовах безопасности на рубеже XXI века, подписанное президентами РФ и США 2 сентября 1998 года в Москве. В дальнейшем Россия предложила предпринять конкретные шаги, которые способствовали бы укреплению безопасности и повышению доверия, но прямой реакции со стороны США не последовало. Более того, США пытались заблокировать продвигаемые Россией переговоры по информбезопасности под эгидой ООН.

Чиновник призвал «совместно интенсифицировать» процесс решения проблем безопасности, подчеркнув, что эта проблема является общей, а позитивное взаимодействие с Вашингтоном возможно при всех администрациях.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области международной информбезопасности, согласно которым основными угрозами для международной информбезопaсности названы использование IT-технологий в военно-политической и иных cферах в целях подрыва cуверенитета и нарушения территориальной целостности государств, осуществления иных действий, препятствующих поддержанию мира, безопасности и стабильности, а также применение IT-технологий в террористических и экстремиcтских целях. В документе подтверждена нацеленность РФ на активизацию международного сотрудничества, создание правового режима регулирования деятельности стран в информпространстве для обеспечения цифрового суверенитета независимых государств и предотвращения межгосударственных конфликтов с использованием информтехнологий.