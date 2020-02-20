https://static.news.ru/photo/e5704730-5479-11ea-924c-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Microsoft планирует выпустить антивирусную программу Defender для iOS и Android до конца 2020 года. Она должна обеспечить защиту от вирусов и «полное взаимодействие с командной строкой».

Microsoft пока не раскрывает функционал приложения, но планирует представить его на RSA Conference 2020 в Сан-Франциско. Мероприятие пройдёт с 24 по 28 февраля.

Одна из основных задач Defender для iOS и Android — борьбы с фишингом. Антивирус не даст сотрудникам компаний случайно раскрыть имена пользователей, пароли или другую информацию об учётной записи. Исходя из этого, программа может стать доступной только корпоративным клиентам Microsoft, считает The Verge.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Rambler Group и Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, раскрыли масштабную фишинговую атаку. Злоумышленники под видом фиктивной премии «Лайк года 2020» предлагали пользователям выиграть крупный денежный приз за случайно выбранный лайк, поставленный в соцсетях.