Microsoft вводит новое ограничение для российских пользователей Microsoft закроет доступ к облачным сервисам для компаний в России из-за санкций

Корпорация Microsoft уведомила российские компании о решении с 20 марта 2024 года закрыть доступ к своим облачным продуктам для организаций из РФ, сообщает РБК со ссылкой на источники на IT-рынке. PR-директор ГК Softline Светлана Ащеулова сообщила агентству о получении аналогичной информации от Amazon.

В Microsoft объяснили, что соответствующее решение было принято в связи с санкциями Евросоюза. Там отметили, компания не сможет поставлять «определенное программное обеспечение для управления или проектирования (включая облачные решения) организациям, зарегистрированным в России».