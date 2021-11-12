Microsoft «восстановил» в 3D греческий город, с которого начались Олимпиады
Компания Microsoft в сотрудничестве с Министерством культуры и спорта Греции представили 3D-модель восстановленного древнегреческого города Олимпия. Город известен тем, что является родиной современных Олимпийских игр. Пресс-релиз опубликован на сайте IT-гиганта.
Проект был
Сегодня сделан первый глобальный шаг, чтобы показать, как древняя цивилизация может встретиться с технологиями, — отметил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.
Проект доступен для всех желающих на сайте компании, при этом созданы приложения с возможностью дополненной реальности для пользователей мобильных платформ.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от барьеров на пути развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом российский лидер сообщил, выступая на заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он отметил, что ИИ стал частью нашей жизни — сегодня это «точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей».