Microsoft «восстановил» в 3D греческий город, с которого начались Олимпиады

Компания Microsoft в сотрудничестве с Министерством культуры и спорта Греции представили 3D-модель восстановленного древнегреческого города Олимпия. Город известен тем, что является родиной современных Олимпийских игр. Пресс-релиз опубликован на сайте IT-гиганта.

Проект был представлен на археологической площадке древнего города. Благодаря технологиям искусственного интеллекта Microsoft смогли воссоздать 27 памятников. Среди них оказалась несохранившаяся статуя Зевса, сделанная из золота и слоновой кости.

Сегодня сделан первый глобальный шаг, чтобы показать, как древняя цивилизация может встретиться с технологиями, — отметил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Проект доступен для всех желающих на сайте компании, при этом созданы приложения с возможностью дополненной реальности для пользователей мобильных платформ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости избавиться от барьеров на пути развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом российский лидер сообщил, выступая на заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Он отметил, что ИИ стал частью нашей жизни — сегодня это «точка притяжения для талантливых, творческих людей, готовых мечтать и добиваться поставленных целей».