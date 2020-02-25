https://static.news.ru/photo/3f753026-57d9-11ea-8f76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mara Brandl/imagebroker.com/Global Look Press

Корпорация Microsoft планирует изменить интерфейс меню «Пуск» в новой версии операционной системы Windows. Разработчики хотят избавиться от плиток.

Вместо плиточного интерфейса пользователи будут видеть список часто используемых приложений, передаёт Windows Lastest со ссылкой на источники. Действующую сейчас систему в компании считают неактуальной.

Изменения намечены на ближайшие обновления операционной системы и произойдут не позднее 2021 года.

Плитки в интерфейсе Windows появились в рамках стиля Metro UI (Modren UI) в 2012 году. Windows 8, 8.1 и 10 оформлены с использованием его элементов.

Ранее NEWS.ru писал, что компания Microsoft выпустила обновления KB4532693 для Windwos 10. Однако ряд пользователей столкнулись с несколькими серьёзными ошибками. Обновление восстанавливает определённые настройки системы по умолчанию, а также удаляет файлы с рабочего стола, из панели задач и меню «Пуск». Система также переименовывает основную папку профиля в папке C:\Users. Пользователи могут восстановить свои файлы из временной папки, однако, как утверждают некоторые пострадавшие, они так и не смогли вернуть утраченные данные.