Microsoft создала суперкомпьютер для искусственного интеллекта

https://static.news.ru/photo/e333fcd0-9a8a-11ea-b508-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.de/Global Look Press

Microsoft создала суперкомпьютера на базе облачных решений Azure. Как утверждают в компании, производительность машины позволила ей оказаться в пятёрки самых мощных суперкомпьютеров в мире.

Разработка создана эксклюзивно для некоммерческой исследовательской организации OpenAI, один из основателей которого глава Tesla Илон Маск. Суперкомпьютер создан специально для тренировки следующего поколения массивных ИИ-моделей.

Машина со скоростью сетевого подключения 400 Гбит/с для каждого сервера получила более 285 тысяч процессорных ядер и 10 тысяч графических процессоров.

Ранее руководитель менеджмента программ в Xbox Джейсон Рональд рассказал, что Microsoft планирует обновить дашборд приставок при запуске Xbox Series X. При его разработке будут учитываться отзывы и просьбы игроков. Рональд также отметил, что изменения коснутся и прошлых поколей консоли — Xbox One и Xbox One X, писал NEWS.ru.