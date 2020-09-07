https://static.news.ru/photo/d218002c-f110-11ea-93d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Транснациональная компания по производству программного обеспечения для компьютеров и вычислительной техники Microsoft раскрыла новые функции Windows после обновления операционной системы.

По словам представителя корпорации Брэндона Леблана, новые возможности станут доступны для пользователей, которые установят бета-версию Windows 10 Insider Preview Build 20206.

Наша цель — сделать Windows ещё лучше, помогая общаться при помощи текста и голоса, — цитирует РИА Новости представителя Microsoft.

Пользователи получат упрощённый доступ к эмодзи и GIF-изображениям, которые можно будет переносить из буфера обмена в поле ввода текста при помощи команд «Скопировать» и «Вставить».

В системе также появится упрощённый голосовой набор. При этом виртуальный ассистент для диктовки получит возможность самостоятельно расставлять знаки препинания. Функция будет доступна на английском, китайском, французском, испанском и других языках.

Ранее NEWS.ru писал, что очередная версия платформы от корпорации Microsoft будет называться 10X и, скорее всего, лишится поддержки стандартных Win32-приложений, которые стали так привычны для многих пользователей. Операционная система напомнит Chrome OS от Google, которая использовалась на маломощных и недорогих ноутбуках, а приложения в ней работали через веб. Предполагается, что корпорация собирается реализовать потоковую передачу Win32-приложений из облака с использованием технологии VAIL.

При этом на дешёвых моделях эта технология, как утверждают источники, скорее всего, не будет поддерживаться. Дело в том, что её работа замедляет систему. Кроме того, Microsoft собирается продвигать веб-версии Office, Skype и других продуктов для Windows 10X. Платформу собираются проанонсировать в 2021 году.