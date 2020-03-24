Все последние версии операционной системы Windows имеют критическую уязвимость, делающую возможным взлом ОС. Об этом рассказали в корпорации Microsoft.
Проблема связана с обработкой и отображением шрифтов библиотекой Adobe Type Manager Windows. Хакеры могут получить удалённый доступ к ПК через заражённый документ, если пользователь откроет его или запустит в режиме предпросмотра,
В настоящий момент специалисты компании работают над устранением проблемы. Там отметили, что фиксировали отдельные случаи использования уязвимости злоумышленниками.
Уязвимость обнаружена в том числе в Windows 7, которая, в отличие от актуальной Windows 10, не получит обновления безопасности.
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала крупную хакерскую атаку на свои информационные системы в разгар пандемии коронавируса. Злоумышленники не смогли преодолеть защиту.
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