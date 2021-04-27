Microsoft признала проблемы после обновления Windows

https://static.news.ru/photo/20ef483a-a75b-11eb-bae1-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Специалисты корпорации Microsoft обратили внимание на проблемы с запуском игр на Windows 10 после обновления KB5001330. В компании в срочном порядке исправили проблемы, передаёт Bleeping Computer.

В организации признали существование проблем и предоставили патчи, исправляющие ситуацию. Установить их можно через Центр обновления Windows или просто перезагрузив компьютер. Однако Microsoft предупредила, что установка обновления может продлиться до 24 часов.

При этом специалисты корпорации выяснили, что проблемы возникают при запуске игр в полноэкранном или оконном режиме без полей с использованием нескольких мониторов. Таким образом, ситуация затронула небольшое число обладателей лицензионной версии операционной системы.

Накануне компания Nvidia дала совет о временном решении проблемы для пользователей. Разработчик видеокарт порекомендовал геймерам удалить апдейт ОС. Обновление KB5001330, вышедшее в апреле, вызвало крупные проблемы у пользователей Windows 10. Ошибки возникли в первую очередь у геймеров, которые столкнулись со снижением производительности игр и нестабильностью частоты кадров. Кроме того, появились проблемы с установками патчей безопасности, а также сбои в профилях пользователей.

В декабре 2020 года новое обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти» ПК. После установки обновления у ряда пользователей появились проблемы в работе устройств, в том числе подтормаживания в простых задачах, скачки нагрузки на процессор.

Тогда пользователи тоже советовали удалить обновление и вернуться на старую версию Windows 10.