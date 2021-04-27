Microsoft признала проблемы после обновления Windows

Специалисты корпорации Microsoft обратили внимание на проблемы с запуском игр на Windows 10 после обновления KB5001330. В компании в срочном порядке исправили проблемы, передаёт Bleeping Computer.
В организации
При этом специалисты корпорации выяснили, что проблемы возникают при запуске игр в полноэкранном или оконном режиме без полей с использованием нескольких мониторов. Таким образом, ситуация затронула небольшое число обладателей лицензионной версии операционной системы.
Накануне компания Nvidia дала совет о временном решении проблемы для пользователей. Разработчик видеокарт порекомендовал геймерам удалить апдейт ОС. Обновление KB5001330, вышедшее в апреле, вызвало крупные проблемы у пользователей Windows 10. Ошибки возникли в первую очередь у геймеров, которые столкнулись со снижением производительности игр и нестабильностью частоты кадров. Кроме того, появились проблемы с установками патчей безопасности, а также сбои в профилях пользователей.
В декабре 2020 года новое обновление Windows 10 привело к «синему экрану смерти» ПК. После установки обновления у ряда пользователей появились проблемы в работе устройств, в том числе подтормаживания в простых задачах, скачки нагрузки на процессор.
Тогда пользователи тоже советовали удалить обновление и вернуться на старую версию Windows 10.