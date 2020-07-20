Microsoft признала проблему с подключением к Интернету в Windows 10

https://static.news.ru/photo/29206f76-c9a2-11ea-9971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/www.imago-images.deGlobal Look Press

Корпорация Microsoft признала проблему некорректной индикации соединения с Интернетом в операционной системе Windows 10. Из-за неё нарушается работа целого ряда штатных приложений.

Программная ошибка актуальна для версии 2004 / May 2020 Update. Она заключается в том, что на некоторых компьютерах появляется предупреждение о проблемах с подключением к Сети. Жёлтый треугольник в области уведомлений, информирующий об отсутствии подключения, появляется несмотря на то, что устройство корректно подключено к маршрутизатору.

При этом перезагрузка ни самого компьютера, ни роутера не помогают. Некоторые приложения, такие как Cortana, Spotify, Microsoft Store и целый ряд других, которые полагаются на системный интернет-статус, в итоге не могут работать корректно, так как «думают», что Интернета нет.

В Microsoft заявили, что активно изучают проблему. Исправить её обещают в будущем обновлении.

Впрочем, это не единственная проблема, выявленная в Windows 10 за последнее время. Ранее NEWS.ru писал, что после очередного обновления операционной системы из неё пропал целый ряд интегрированных приложений. Недоступными оказались текстовые редакторы Notepad («Блокнот»), WordPad, а также программа для обработки изображений и рисования Paint.

Эксперты рекомендовали пользователям не торопиться устанавливать новое обновление и дождаться исправлений. Причём так они советуют делать не только сейчас, а вообще всегда: сразу после релиза в пакетах исправлений нередко встречаются ошибки.